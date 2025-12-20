Достижения.рф

Мошенники придумали новую схему обмана с красной рыбой и икрой

МВД предупредило россиян о схеме мошенничества с продажей икры и красной рыбы
Фото: iStock/Svetlana Denisova

Мошенники начали создавать фейковые аккаунты в мессенджерах, чтобы выманивать деньги у покупателей под предлогом продажи новогодних деликатесов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.



Согласно полученным сведениям, аферисты оформляют поддельные страницы, где размещают привлекательные предложения о продаже красной рыбы (сёмги, горбуши, форели) и икры по заниженным ценам. Для убедительности они публикуют фальшивые фото товаров и видеоролики якобы с процессом упаковки деликатесов. Дополняют объявления поддельными отзывами «довольных» покупателей.

Когда потенциальная жертва заинтересовалась, мошенники требуют полную предоплату. Получив деньги, злоумышленники удаляют аккаунт, а покупатель остаётся и без средств и товара.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при онлайн‑покупках и не переводить деньги незнакомым продавцам без проверки их надёжности.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0