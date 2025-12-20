Мошенники придумали новую схему обмана с красной рыбой и икрой

20 декабря 2025, 06:24

МВД предупредило россиян о схеме мошенничества с продажей икры и красной рыбы

Фото: iStock/Svetlana Denisova

Мошенники начали создавать фейковые аккаунты в мессенджерах, чтобы выманивать деньги у покупателей под предлогом продажи новогодних деликатесов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.