Мошенники придумали новую схему обмана с красной рыбой и икрой
Мошенники начали создавать фейковые аккаунты в мессенджерах, чтобы выманивать деньги у покупателей под предлогом продажи новогодних деликатесов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.
Согласно полученным сведениям, аферисты оформляют поддельные страницы, где размещают привлекательные предложения о продаже красной рыбы (сёмги, горбуши, форели) и икры по заниженным ценам. Для убедительности они публикуют фальшивые фото товаров и видеоролики якобы с процессом упаковки деликатесов. Дополняют объявления поддельными отзывами «довольных» покупателей.
Когда потенциальная жертва заинтересовалась, мошенники требуют полную предоплату. Получив деньги, злоумышленники удаляют аккаунт, а покупатель остаётся и без средств и товара.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при онлайн‑покупках и не переводить деньги незнакомым продавцам без проверки их надёжности.
