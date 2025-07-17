Россиянам назвали оптимальную температуру для качественного сна

17 июля 2025, 18:20

Мария Молоствова: Температура в спальне не должна превышать 20 °С

Фото: iStock/Tetiana Soares

Температура в спальне играет важную роль для качества сна. Об этом рассказала эксперт в области биохакинга Мария Молоствова.





Высокая температура в комнате затрудняет засыпание, а также приводит к дискомфорту и нарушениям сна. Полноценно отдохнуть можно только в прохладном помещении, отметила специалист.





«Оптимальная температура в спальне может варьироваться от 16 до 20 градусов Цельсия. Это диапазон, который позволяет организму адаптироваться и восстановиться во время сна», — пояснила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.