Россиянам назвали оптимальную температуру для качественного сна
Мария Молоствова: Температура в спальне не должна превышать 20 °С
Температура в спальне играет важную роль для качества сна. Об этом рассказала эксперт в области биохакинга Мария Молоствова.
Высокая температура в комнате затрудняет засыпание, а также приводит к дискомфорту и нарушениям сна. Полноценно отдохнуть можно только в прохладном помещении, отметила специалист.
«Оптимальная температура в спальне может варьироваться от 16 до 20 градусов Цельсия. Это диапазон, который позволяет организму адаптироваться и восстановиться во время сна», — пояснила Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, в спальне должно быть достаточно прохладно. 18 градусов является идеальной температурой для глубокого и спокойного сна. Тем не менее стоит ориентироваться по своим ощущениям и при необходимости изменять температуру.
Также Молоствова отметила, что теплая ванна перед сном может помочь быстрее заснуть. Эксперт пояснила, что теплая вода отлично расслабляет и готовит организм ко сну.