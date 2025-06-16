Россиянам рассказали, стоит ли ждать падения цен на машины в 2025 году
Автоэксперт Хайцеэр: автомобили в России могут подешеветь в 2025 году
В текущем году автомобили в России могут упасть в цене, но не сильно. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, стоимость некоторых марок действительно может снизиться, поскольку на складах накопилось много машин.
«Но не стоит ждать особо выгодных условий для покупки, так что лучше исходить из финансовых возможностей. Бежать и брать кредит под сумасшедший процент, когда автомобиль подешевел на 50 или 100 тысяч рублей, — это абсурд», — отметил Хайцеэр в интервью «Москве 24».
В свою очередь автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с RT рассказал, что за руль ни в коем случае нельзя садиться в шлепанцах или тапочках, так как такая обувь может соскользнуть с педали или застрять под ней. В этом случае тормоз сработает на доли секунды позже, а на высокой скорости даже они «могут стоить очень дорого».
«Не менее рискованны и туфли на высоких шпильках. Из-за нестабильной опоры и ограничения подвижности голеностопа водитель теряет точный контроль над усилием на педалях, к тому же каблук может зацепиться за коврик или пол салона, особенно при экстренном торможении», — предупредил Шкуматов.
В летнее время он посоветовал водить автомобиль в кроссовках или закрытых сандалиях.