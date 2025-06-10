Россиянам назвали среднюю стоимость б/у иномарки в стране

10 июня 2025, 16:01

Средняя стоимость иномарки в России уменьшилась до 2,3 млн рублей

Фото: iStock/Alones Creative

В России по итогам мая зафиксировано снижение средней стоимости подержанного иностранного автомобиля, за исключением брендов из Китая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».





По данным издания, цена б/у автомобиля уменьшилась на 20 тысяч рублей по сравнению с апрелем текущего года и составила 2,3 млн рублей. Отмечается, что снижение произошло из-за увеличения объема предложения автомобилей не старше 15 лет.





«В конце весны самое существенное снижение средней стоимости зафиксировано на автомобили американских марок (–1,5%, 1,32 млн рублей). Год назад средняя цена была на 9% выше. Столь же заметно упала средняя стоимость иномарок из Европы, Японии и Южной Кореи — на 6%, до 2,35 млн рублей», — говорится в статье.

«В жару, особенно на ярком солнце, салон автомобиля и подкапотное пространство превращаются в своеобразную духовку. В этой «духовке» в собственном соку варятся элементы отделки, электропроводка и мультимедийные системы», — предупредил эксперт.