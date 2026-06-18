Россиянам назвали ошибки при выборе пауэрбанка, которые грозят взрывом

18 июня 2026, 20:06

Роскачество: дешевые пауэрбанки могут привести к пожару

Фото: iStock/O_Lypa

Бюджетные пауэрбанки могут не только перегревать смартфоны, но и приводить к пожарам. Об этом предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.





На днях в Санкт-Петербурге в квартире произошел пожар из-за взрыва пауэрбанка, который исправно работал на протяжении шести месяцев, пишут «Известия» со ссылкой на владелицу устройства. По словам девушки, гаджет лежал на кровати отключенный от заряда. В какой-то момент произошел сильный хлопок, а далее последовало возгорание, которое сразу потушить не удалось. В результате потолок и стены квартиры покрылись копотью, а кровать и матрас получили повреждения.



В разговоре с Life.ru Кузьменко отметил, что не стоит экономить на пауэрбанках. Качественные портативные зарядные устройства оснащены контроллерами заряда, защитой от перегрева и короткого замыкания. В более дешевых аналогах таких функций нет или же они работают неисправно. Кроме того, можно нарваться на подделку, добавил эксперт.





«Внешне они могут почти не отличаться от оригинала, но внутри часто стоят дешевые батареи, которые быстро теряют емкость, перегреваются и могут вздуваться. Эксперт призывает покупать технику только у проверенных продавцов», — пояснил Кузьменко.