«Карманная бомба»: почему взрываются пауэрбанки и телефоны, как вовремя распознать неисправность и почему их нельзя выбросить в мусор?
С начала недели в России произошло как минимум два серьёзных инцидента с портативными зарядками. Эксперты связывают рост числа аварий с падением качества аккумуляторов. Рынок заполнили дешёвые модели без нормального контроля сборки. Продавцы нередко экономят на элементах питания, защите от перегрева и качестве кабелей. Риск растёт и из-за подделок под известные бренды. Проблема касается не только внешних батарей. Телефоны тоже горят, если владелец пользуется изношенным адаптером, повреждённым проводом или хранит гаджет в жаре. Подробнее о том, почему взрываются пауэрбанки и смартфоны, как распознать опасное устройство и как избежать возгорания, расскажем в материале «Радио 1».
Из-за чего может взорваться пауэрбанк или телефонГлавная причина таких происшествий — неисправный литий-ионный аккумулятор. Он плохо переносит удары, перегрев и глубокий разряд. Если внутри ячейки начинается короткое замыкание, температура быстро растёт. После этого корпус может раздуться, задымиться и загореться. Часто беда начинается с дешёвого зарядного блока. Некачественный адаптер даёт нестабильное напряжение. Электроника в бюджетных моделях не всегда успевает остановить опасный процесс. Итогом становится перегрев.
Ещё один фактор — механическое повреждение. Люди роняют технику, но продолжают ей пользоваться. После удара внутри батареи могут появиться дефекты. Снаружи корпус выглядит целым, однако проблема уже развивается. Свою роль играет и жара. Портативную батарею оставляют в машине под солнцем, кладут под подушку или держат рядом с батареей отопления. В таких условиях элемент питания стареет намного быстрее. Любое старение снижает запас прочности.
Какие пауэрбанки и телефоны наиболее опасныНа первом месте по риску стоят сверхдешёвые устройства без понятного происхождения. Обычно их продают на маркетплейсах под случайными названиями. На коробке пишут огромную ёмкость, но внутри стоят слабые ячейки. Защита в таких моделях часто работает плохо или вовсе отсутствует. Опасность выше у старых телефонов с заметным износом аккумулятора. Если аппарат быстро разряжается, греется и теряет заряд на холоде, батарея уже работает на пределе. Под угрозой находятся и смартфоны после некачественного ремонта. Некоторые сервисы ставят дешёвые аналоги вместо оригинальных элементов. Отдельную группу риска составляют устройства после падений. Даже один сильный удар может нарушить внутреннюю структуру батареи. Проблема проявляется не сразу. Иногда пожар происходит спустя несколько дней.
Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» заявил, что современная электроника достаточно надёжна и при правильной эксплуатации никаких проблем не будет. Но проблемы возникают, когда вы роняете технику, и кажется, что она продолжает работать, как ни в чём не бывало.
«Но зачастую это не так. При физическом воздействии (ударах) аккумуляторы могут повреждаться. И один из признаков этого — то, что они раздуваются. То есть визуально корпус может уже быть не таким, это заметно», — пояснил эксперт.
Он добавил, что в таком случае техникой пользоваться нельзя, потому что вздутый аккумулятор — первопричина всех проблем.
«При механическом воздействии, например, сжатии, аккумулятор может воспламениться. Если это пауэрбанк, утилизировать его, если это смартфон, планшет, ноутбук, отправиться в сервисный центр, где заменят аккумулятор», — порекомендовал Муртазин.
Он подчеркнул, что речь идет именно про видимое вздутие батареи, которое происходит, как правило, после удара — это никак не связано с состоянием аккумулятора, которое можно проверить в самом устройстве.
Как распознать неисправность пауэрбанка или телефонаПервый тревожный сигнал — сильный нагрев без явной причины. Если устройство обжигает руку во время обычной зарядки, его нельзя оставлять без присмотра. Такой симптом говорит о перегрузке или проблеме с аккумулятором. Второй признак — вздутие корпуса. Крышка телефона может начать отходить. Пауэрбанк в таком случае теряет ровную форму. Продолжать работу с ним опасно. Третий маркер — запах химии, треск, шипение или лёгкий дым. Тут медлить нельзя. Подобные проявления часто предшествуют возгоранию. Стоит насторожиться и при резком падении ёмкости. Если батарея вчера держала заряд весь день, а сегодня садится за пару часов, внутри уже может идти разрушение. Норма так не меняется.
Опасно ли оставлять пауэрбанк и телефон на зарядке на ночьДа, такой сценарий несёт риск. Современные модели умеют останавливать заряд после достижения 100 процентов. Но эта защита не спасает, если кабель плохой, адаптер перегревается или сам аккумулятор уже повреждён. Ночью человек не контролирует ситуацию. Он не заметит запах, дым или резкий рост температуры. Если техника лежит на диване, кровати или под одеялом, тепло уходит хуже. Это ещё больше повышает угрозу. Самый безопасный вариант — заряжать гаджеты днём и на твёрдой поверхности. Подойдут стол, тумба или полка без ткани и бумаги рядом. Лучше отключать питание после завершения процесса.
Как правильно заряжать пауэрбанк и телефон, чтобы он не перегревалсяИспользуйте оригинальный адаптер или сертифицированную замену. Подбирайте блок питания по мощности, которую поддерживает производитель. Слишком слабый вариант растягивает процесс. Сомнительный быстрый адаптер, наоборот, может перегружать электронику. Не накрывайте устройство во время зарядки. Не кладите его под подушку, на мягкий плед или в тесный карман сумки. Технике нужен доступ воздуха. Не заряжайте батарею после мороза или сильной жары. Сначала дайте ей согреться или остыть до комнатной температуры. Это простое правило снижает нагрузку на элементы. Не пользуйтесь телефоном в тяжёлых играх, пока он стоит на быстрой зарядке. В этот момент аппарат и так нагревается. Дополнительная нагрузка делает режим ещё жёстче.
Что делать, если пауэрбанк или телефон начал греться, дымиться или вздулсяСразу отключите питание. Не трогайте корпус голыми руками, если он очень горячий. Возьмите предмет через плотную ткань или термостойкие перчатки. Перенесите технику на негорючую поверхность. Подойдёт плитка, бетон, металл или керамика. Держите её подальше от штор, мебели и бумаги. Если пошёл дым, откройте окно и выйдите из комнаты. При открытом огне звоните по номеру 112. Тушить литиевую батарею водой не всегда разумно в квартире, особенно рядом с сетью и другими приборами. Лучше использовать огнетушитель и дождаться специалистов, если ситуация быстро ухудшается. Нельзя прокалывать вздувшийся корпус. Нельзя давить на батарею и разбирать её дома. Такие действия часто заканчиваются вспышкой.
Что делать если пауэрбанк взорвался?Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» заявил, что взрыв устройств прежде всего связан со вздутием аккумулятора.
«Это происходит после удара, аккумулятор вспухает, это внешне заметно. Нужно сразу идти в сервисный центр», — сказал он.
По словам эксперта, взрыв техники может произойти как дома, так и на улице, и здесь важно соблюдать правила.
«Нужно отойти в сторону. А если это происходит дома, то необходимо накрыть металлической кастрюлей или положить в металлическую кастрюлю. Не тушить водой, прекратить доступ воздуха. Собственно, это всё, что можно сделать — руками не трогать, обожжётесь», — посоветовал Муртазин.