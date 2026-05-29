В Братске пауэрбанк на ночной зарядке стал причиной пожара в доме
Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре в частном доме в Братске. Сообщение об этом появилось в Max.
По данным спасателей, кто-то из членов семьи оставил пауэрбанк на зарядке на всю ночь. Устройство перегрелось, взорвалось и спровоцировало возгорание. Пожарные эвакуировали всех жильцов и потушили огонь на площади 154 квадратных метра. В ликвидации участвовали 18 огнеборцев и 6 единиц техники МЧС.
Главная причина таких происшествий — неисправный литий-ионный аккумулятор. Он плохо переносит удары, перегрев и глубокий разряд. Если внутри ячейки начинается короткое замыкание, температура быстро растёт. После этого корпус может раздуться, задымиться и загореться. Часто беда начинается с дешёвого зарядного блока. Некачественный адаптер даёт нестабильное напряжение. Электроника в бюджетных моделях не всегда успевает остановить опасный процесс. Итогом становится перегрев.
