В Сургуте пауэрбанк взорвался в сумке девушки в закрытом лифте
В Сургуте в лифте вспыхнул пауэрбанк, находившийся в сумке у девушки. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ, публикуя кадры случившегося.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Крылова. Когда девушка зашла в лифт, её зарядное устройство неожиданно загорелось. Двери кабины уже успели закрыться, и внутри начался пожар. Пространство быстро начало заполняться густым едким дымом.
Жительница Сургута очень испугалась, ведь пауэрбанк находился в сумке, которую она перекинула через плечо. Девушка спешно скинула предмет на пол и в панике начала стучать по стенам. К счастью, двери достаточно быстро открылись — «пленница» выбежала наружу и не пострадала.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Бурятии этой ночью загорелся жилой дом. Внутри выгоревшего помещения спасатели обнаружили тела 40-летней женщины и 43-летнего мужчины без признаков жизни.
