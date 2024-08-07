Россиянам назвали основные свадебные антитренды

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Эксперт в организации праздников и основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина заявила, что сейчас главными свадебными антитрендами являются лимузины, президиумы, живая флористика и жёсткий дресс-код.
Также она рекомендовала отказаться от таких устаревших традиций, как голуби, выкуп невесты, каравай и прочее.
А нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова не рекомендовала выбирать для свадебной церемонии такую красивую дату, как 08.08.2024.
Ранее первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева сообщала, что самая востребованная дата нынешнего свадебного сезона в регионе – 24 августа.
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«Главные принципы современной свадьбы – свобода выбора, практичность, фокус на своих собственных желаниях. Вместо следования общепринятым стандартам, пары все чаще выбирают свой собственный сценарий с отказом от традиционных конкурсов и тостов в пользу простых, искренних моментов, наполненных смыслом и личными историями в кругу самых близких людей», – добавила в беседе с RuNews24.ru специалист.
А нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова не рекомендовала выбирать для свадебной церемонии такую красивую дату, как 08.08.2024.
«Восьмёрка — это зацикленность, повторяемость, бег по кругу и отсутствие ярких изменений. Поэтому нумерология не рекомендует заключать браки в дни «восьмерок». Молодожёны рассчитывают на вечную любовь под покровительством этой цифры, но в итоге могут войти в цикл повторяющихся свадеб. А для нового брака нужен развод с предыдущим партнёром», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Белова.
Ранее первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева сообщала, что самая востребованная дата нынешнего свадебного сезона в регионе – 24 августа.
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Мелисса Тимофеева