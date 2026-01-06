В Госдуме увидели картельный сговор на зимних щётках и «незамерзайке»

06 января 2026, 12:11

Депутат Милонов обратился в ФАС с предложением проверить цены на ряд автотоваров

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.





В нём он просит ведомство провести проверку сетевых магазинов, АЗС и других точек, которые продают автомобильные товары для зимнего сезона. Копия документа находится у «RT».



Милонов пояснил, что зимой водителям особенно нужны такие товары, как щётки, лопаты и незамерзающая жидкость. По его мнению, некоторые продавцы пользуются повышенным спросом и искусственно завышают цены на эту продукцию.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность инспекции и организации проверки сетевых магазинов, автозаправочных станций и иных мест, где осуществляется продажа обозначенных товаров, с целью выявления картельного заговора и необоснованного завышения цен», — сказано в тексте обращения.