В Госдуме увидели картельный сговор на зимних щётках и «незамерзайке»
Депутат Милонов обратился в ФАС с предложением проверить цены на ряд автотоваров
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.
В нём он просит ведомство провести проверку сетевых магазинов, АЗС и других точек, которые продают автомобильные товары для зимнего сезона. Копия документа находится у «RT».
Милонов пояснил, что зимой водителям особенно нужны такие товары, как щётки, лопаты и незамерзающая жидкость. По его мнению, некоторые продавцы пользуются повышенным спросом и искусственно завышают цены на эту продукцию.
«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность инспекции и организации проверки сетевых магазинов, автозаправочных станций и иных мест, где осуществляется продажа обозначенных товаров, с целью выявления картельного заговора и необоснованного завышения цен», — сказано в тексте обращения.Ранее в Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь.