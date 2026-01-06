«Шоковая волна»: Эксперт предсказал неизбежный рост цен на электронику

06 января 2026, 13:03

Аналитик Федоренко: смартфоны подорожают на 10–15 тысяч рублей из-за пошлин

Фото: Istock/8thCreator

Бизнес-аналитик и маркетолог Денис Федоренко объяснил, как скажется повышение таможенных сборов на радиоэлектронике на ценах для покупателей. По его оценке, даже значительный рост пошлин не вызовет резкого удорожания техники.





В беседе с изданием «Постньюс» Федоренко объяснил это тем, что таможенные платежи обычно формируют только 5–10% от итоговой стоимости товара. Например, смартфон ценой 150 тысяч рублей может подорожать до 160–175 тысяч.



Розничные продавцы, как полагает эксперт, будут смягчать эффект для покупателей за счёт собственной маржи, товарных остатков по старым ценам и рыночной конкуренции. Цены будут расти постепенно, синхронно с обновлением ассортимента и заключением новых контрактов с поставщиками.

«Пошлина — это не половина цены: рынок не выдержит шокового роста, поэтому подорожание будет медленным, но устойчивым», — подчеркнул аналитик.