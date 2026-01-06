Названы способы избежать выгорания при достижении сложных задач

06 января 2026, 09:57

Психолог Екимова рассказала, как поддерживать мотивацию для достижения целей

Фото: Istock/kieferpix

Психолог Валентина Екимова рассказала, как поддерживать мотивацию для достижения целей. Эксперт советует не терять из виду конечный результат, но фокусироваться на процессе.





В беседе с «Газетой.Ru» Екимова отметила, что для этого важно разбивать большие задачи на мелкие этапы и отмечать каждый успех, даже небольшой.

«На пути к конечной цели вам могут потребоваться дополнительные мотивационные ресурсы для преодоления препятствий и тактического управления процессом достижения. И наконец, подпитка мотивации бывает необходима при выполнении рутинных операций, снижающих интерес к деятельности», — объяснила психолог.