Названы способы избежать выгорания при достижении сложных задач
Психолог Екимова рассказала, как поддерживать мотивацию для достижения целей
Психолог Валентина Екимова рассказала, как поддерживать мотивацию для достижения целей. Эксперт советует не терять из виду конечный результат, но фокусироваться на процессе.
В беседе с «Газетой.Ru» Екимова отметила, что для этого важно разбивать большие задачи на мелкие этапы и отмечать каждый успех, даже небольшой.
«На пути к конечной цели вам могут потребоваться дополнительные мотивационные ресурсы для преодоления препятствий и тактического управления процессом достижения. И наконец, подпитка мотивации бывает необходима при выполнении рутинных операций, снижающих интерес к деятельности», — объяснила психолог.Эксперт рекомендует ставить реалистичные, но сложные цели, чтобы избежать выгорания, и формулировать их по принципу SMART. При этом Екимова подчеркнула важность организации рабочего пространства, режима дня, полноценного сна, здорового питания и регулярного отдыха.