Россиянам назвали отличие премиальной доставки от обычной
Эксперт RepEats: премиальная доставка сохраняет качество блюда
В премиальном сервисе доставки RepEats сохраняется ресторанное качество блюд. Об этом рассказали в команде сервиса.
Как отметили в компании, блюдо разрабатывается и тестируется с учетом транспортировки: оцениваются температура, текстура, внешний вид и вкус спустя 30-40 минут после приготовления, пишет «Газета.Ru». В RepEats также подчеркнули, что учитывается репутация ресторана.
«Поэтому упаковка в премиальном сегменте — не просто способ довезти еду, а часть клиентского опыта: она защищает блюдо и сохраняет задумку шефа и подачу ресторана. Когда еду заказывают для гостей, встречи, подарка или особого вечера, важна уверенность в результате. Клиент выбирает не только конкретное блюдо, но и понятный, предсказуемый уровень качества», — заявили эксперты.По их словам, гость оценивает качество по совокупности сигналов: внешнему виду упаковки, аккуратности заказа, визуальной подаче, вкусу и свежести блюда, уровню сервиса и репутации бренда. В октябре бренд представил набор совместно с шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». В него вошли ролл с цыпленком и ананасом в соусе тайский чили, ролл с лососем, тунцом и манго в лаймовом соусе, ролл с тунцом Татаки и авокадо, а также опаленный ролл с лососем и креветкой в темпуре.
«Массовые сервисы в первую очередь оптимизирует скорость и объем, а премиальный формат — качество конечного опыта», — подчеркнули в команде сервиса.