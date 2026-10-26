Россиянам назвали отличие премиальной доставки от обычной

26 октября 2026, 16:29

Эксперт RepEats: премиальная доставка сохраняет качество блюда

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В премиальном сервисе доставки RepEats сохраняется ресторанное качество блюд. Об этом рассказали в команде сервиса.





Как отметили в компании, блюдо разрабатывается и тестируется с учетом транспортировки: оцениваются температура, текстура, внешний вид и вкус спустя 30-40 минут после приготовления, пишет «Газета.Ru». В RepEats также подчеркнули, что учитывается репутация ресторана.





«Поэтому упаковка в премиальном сегменте — не просто способ довезти еду, а часть клиентского опыта: она защищает блюдо и сохраняет задумку шефа и подачу ресторана. Когда еду заказывают для гостей, встречи, подарка или особого вечера, важна уверенность в результате. Клиент выбирает не только конкретное блюдо, но и понятный, предсказуемый уровень качества», — заявили эксперты.

«Массовые сервисы в первую очередь оптимизирует скорость и объем, а премиальный формат — качество конечного опыта», — подчеркнули в команде сервиса.