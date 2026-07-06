Анита Цой назвала самое любимое блюдо, которое она готовит для семьи
Анита Цой рассказала, что любит готовить для родных острую окрошку
Певица Анита Цой рассказала, какое блюдо обожает готовить для своей семьи. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Артистка отметила, что любит экспериментировать и всегда старается радовать близких гастрономическими изысками. Самым любимым блюдом, которое она готовит для семьи, Цой назвала окрошку.
«У меня сейчас как раз выходной, и я решила ее приготовить. Я ее делаю острой, потому что сама люблю острые блюда, как настоящая кореянка», — добавила она.Помимо окрошки, певица также готовит различные десерты, рецепты которых придумывает сама. Она также добавляет авторский стиль в классические варианты.
Ранее артистка поделилась подробностями тяжелого лечения, через которое ей пришлось пройти из-за проблем со щитовидной железой.