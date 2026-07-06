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Анита Цой назвала самое любимое блюдо, которое она готовит для семьи

Анита Цой рассказала, что любит готовить для родных острую окрошку
Анита Цой (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Анита Цой рассказала, какое блюдо обожает готовить для своей семьи. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.



Артистка отметила, что любит экспериментировать и всегда старается радовать близких гастрономическими изысками. Самым любимым блюдом, которое она готовит для семьи, Цой назвала окрошку.

«У меня сейчас как раз выходной, и я решила ее приготовить. Я ее делаю острой, потому что сама люблю острые блюда, как настоящая кореянка», — добавила она.
Помимо окрошки, певица также готовит различные десерты, рецепты которых придумывает сама. Она также добавляет авторский стиль в классические варианты.

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Лидия Пономарева

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