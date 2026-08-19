Россиянам назвали подходящие подарки для учителя на 1 сентября

19 августа 2026, 16:44

Волынец: учителю не стоит дарить косметику, деньги и алкоголь

Фото: iStock/Kuzmichstudio

В День знаний родители могут подарить учителю помимо букета цветов какой-то небольшой подарок, не превышающий по стоимости три тысячи рублей. Об этом рассказала глава Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец.





В разговоре с «Вечерней Москвой» она порекомендовала присмотреться к предметам, которые будут полезны на работе и дома. Можно выбрать ежедневник, термокружку, беспроводную зарядку, подставку для книг или планшета, набор качественного чая или кофе, а также ароматические свечи. Кроме того, можно удивить педагога сертификатом на мастер-класс или спа-процедуры, билетами в музей или театр.





«А вот слишком личных вещей (парфюм, косметика, одежда), денег и алкоголя лучше избегать. Можно подарить общий букет от класса, при этом дополнить его искренними словами благодарности или открыткой, сделанной руками учеников», — отметила Волынец.

«Наиболее безопасный подход для родителей и педагога — это отказ от коллективного сбора средств на подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей. Попытка формально разложить стоимость единого подарка по числу участников не отменяет установленного законом ограничения и может быть воспринята именно как обход его требований», — подчеркнул юрист.