«Устанет до сентября»: эксперт дала советы о подготовке детей к новому учебному году

17 августа 2026, 15:53

Психолог Згордан: в августе важно наладить режим сна у школьников

Фото: iStock/romrodinka

С середины августа необходимо начинать сдвигать время сна и подъема, а также возвращать другие привычные элементы дня, приемлемые для учебного года. Об этом сообщила психолог и эксперт подготовительной программы «Перезагрузка к школе» в «Фоксфорде» Ольга Згордан.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметила, что летом дети часто ложатся спать позже, а недосып в сентябре может привести к ухудшению самочувствия и способности справляться с нагрузкой. В этой связи психолог порекомендовала уже в августе сделать время отхода ко сну более стабильным.



Также Згордан добавила, что школьника не стоит перегружать занятиями в преддверии нового учебного года. В противном случае ребенок устанет еще до сентября, а возвращение к учебе будет восприниматься как наказание. По ее словам, полезнее проводить небольшие занятия для повторения материала.





«Родителю важно следить и за эмоциональным состоянием ребенка. Если подготовка к 1 сентября сопровождается постоянными конфликтами, тревогой и разговорами о предстоящей нагрузке, ребенок может начать воспринимать возвращение к занятиям как заведомо неприятное событие», — подчеркнула психолог.