В Госдуме ответили, сколько должен стоить подарок учителю к 1 сентября
Свищев: подарок учителю к 1 сентября должен стоить не дороже трех тысяч рублей
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) напомнил об ограничении на стоимость подарков для педагогов к началу учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, цена такого презента не должна превышать три тысяч рублей.
Парламентарий отметил, это правило установлено подпунктом 2 пункта 1 статьи 575 ГК РФ и распространяется как на индивидуальные, так и на коллективные подарки от класса. Если родители решают преподнести несколько подарков, лимит действует на каждый из них в отдельности.
«Если подарок дороже, то он уже не «обычный», а рискованный. И за него могут спросить и с дарителя, и с педагога. Поэтому я советую: лучше искренняя благодарность, чем дорогой презент, который поставит учителя в неловкое положение», — добавил Свищев.В Минпросвещения и Общероссийском профсоюзе образования, в свою очередь, призывают оставлять чеки на подарки и по возможности вкладывать их вместе с презентом — это поможет подтвердить его стоимость при проверке.