В Госдуме ответили, сколько должен стоить подарок учителю к 1 сентября

16 августа 2026, 05:31

Свищев: подарок учителю к 1 сентября должен стоить не дороже трех тысяч рублей

Фото: iStock/Smederevac

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) напомнил об ограничении на стоимость подарков для педагогов к началу учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, цена такого презента не должна превышать три тысяч рублей.





Парламентарий отметил, это правило установлено подпунктом 2 пункта 1 статьи 575 ГК РФ и распространяется как на индивидуальные, так и на коллективные подарки от класса. Если родители решают преподнести несколько подарков, лимит действует на каждый из них в отдельности.

«Если подарок дороже, то он уже не «обычный», а рискованный. И за него могут спросить и с дарителя, и с педагога. Поэтому я советую: лучше искренняя благодарность, чем дорогой презент, который поставит учителя в неловкое положение», — добавил Свищев.