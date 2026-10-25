Сомнолог раскрыла лучшие шаги для борьбы с недосыпом

25 октября 2026, 08:39

Сомнолог Суша рекомендовала сразу после пробуждения открыть шторы

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Секрет хорошего настроения и энергии кроется не только в длительности сна, но и в его качестве, а также в умении по-настоящему восстанавливаться вне кровати. Об этом сообщила врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша, передает «Лента.ру».