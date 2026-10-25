Сомнолог раскрыла лучшие шаги для борьбы с недосыпом
Секрет хорошего настроения и энергии кроется не только в длительности сна, но и в его качестве, а также в умении по-настоящему восстанавливаться вне кровати. Об этом сообщила врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша, передает «Лента.ру».
Для улучшения качества сна специалист посоветовала сразу после пробуждения впустить солнечный свет, открыв шторы или выйдя на балкон. Солнечный свет подавляет выработку мелатонина, стимулируя синтез серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за хорошее настроение и мотивацию. Это естественный антидепрессант, который помогает настроиться на позитивный лад. Если утром темно, можно использовать будильник с подсветкой, который мягко переводит организм в режим бодрствования, пояснила она.
Сомнолог отметила, что к отдыху нужно подходить осознанно. Пассивное времяпрепровождение, например, лежание на диване, не даёт мозгу отдохнуть. Прогулка в парке или новое увлечение могут перезагрузить нервную систему, после чего появляется желание действовать.
Хороший сон существенно влияет на работу мозга, делая его более устойчивым к стрессу и улучшая настроение. После качественного сна мозг легче справляется с трудностями и замечает больше поводов для радости, заключила Суша.
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