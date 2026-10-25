Врач предупредила, что разговоры во сне могут указывать на опасные заболевания
Врач-невролог Зинчева связала частые разговоры во сне с опасными заболеваниями
Врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева рассказала, что разговоры во сне могут указывать на опасные заболевания. Её слова передает RT.
Сноговорение, которое также называют сомнилоквией, представляет собой состояние, при котором человек произносит во сне звуки, слоги, слова или целые фразы. Процесс может сопровождаться непроизвольными движениями, и после пробуждения человек обычно ничего не помнит. По словам Зинчевой, если разговоры во сне случаются изредка, то серьёзные поводы для беспокойства вряд ли есть.
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Насторожиться стоит, когда эпизоды повторяются почти каждую ночь и сопровождаются выраженным двигательным возбуждением. Это может указывать на синдром обструктивного апноэ сна. Частое бормотание со сменой положения тела также наблюдается при неврозах, депрессии, психических заболеваниях, эпилепсии и патологиях мозга, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
«Эти заболевания требуют наблюдения врача и своевременного лечения», — пояснила в беседе с RT Зинчева.Если разговоры во сне возникают у человека или его близкого регулярно, невролог советует обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.