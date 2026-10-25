Врач предупредила, что разговоры во сне могут указывать на опасные заболевания

25 октября 2026, 07:39

Врач-невролог Зинчева связала частые разговоры во сне с опасными заболеваниями

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиники» Ольга Зинчева рассказала, что разговоры во сне могут указывать на опасные заболевания. Её слова передает RT.





Сноговорение, которое также называют сомнилоквией, представляет собой состояние, при котором человек произносит во сне звуки, слоги, слова или целые фразы. Процесс может сопровождаться непроизвольными движениями, и после пробуждения человек обычно ничего не помнит. По словам Зинчевой, если разговоры во сне случаются изредка, то серьёзные поводы для беспокойства вряд ли есть.





Терапевт раскрыла самый недооцененный способ замедлить старение мозга

«Эти заболевания требуют наблюдения врача и своевременного лечения», — пояснила в беседе с RT Зинчева.