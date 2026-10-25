Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд

25 октября 2026, 07:17

Врач Гардашник: Шпинат и имбирь помогут укрепить иммунитет в сезон простуд

Фото: iStock/NoirChocolate

Ряд продуктов поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом сообщила главврач Европейского Медицинского Центра (EMC) Розанна Гардашник, передает РИА Новости.