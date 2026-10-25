Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета в сезон простуд
Ряд продуктов поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом сообщила главврач Европейского Медицинского Центра (EMC) Розанна Гардашник, передает РИА Новости.
По ее словам, в период сезонных респираторных вирусных инфекций полезно обогатить рацион продуктами, богатыми витамином C. К ним относятся клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста и чеснок.
Кроме того, для поддержания иммунной системы рекомендуется включать в рацион продукты, содержащие альфа-липоевую кислоту, такие как шпинат, брокколи, субпродукты и печень. Эти продукты способствуют выработке глутатиона — основного антиоксиданта, который необходим для нормального функционирования иммунной системы. В холодное время года полезны орехи и имбирь, а также продукты, богатые йодом, такие как йодированная соль, водоросли, морепродукты и рыба, заключила Гардашник.
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