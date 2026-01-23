Россиянам назвали популярные среди российских молодоженов направления

23 января 2026, 16:19

Мануильская: Мальдивы и Италия пользуются спросом среди молодоженов

Фото: iStock/SHansche

Лидерами по путешествиям на медовый месяц среди россиян являются Мальдивы и Италия. Об этом рассказала директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.





По ее словам, Мальдивы остаются популярными благодаря прямым перелетам и формату размещения в отдельных виллах. Там номера представляют собой самостоятельное пространство без соседей и часто имеют собственный бассейн и выход к океану. Молодоженам предоставляют спа-программы для двоих, романтические ужины на пляже и готовые пакеты свадебных церемоний.





«Кипр остается востребованным направлением за счет возможности провести как символическую, так и официальную свадебную церемонию. Дополнительными факторами привлекательности становятся средиземноморские пейзажи, исторические храмы и мягкий климат: среднегодовая температура около +20 градусов и более 300 солнечных дней в году позволяют планировать торжества на открытом воздухе практически в любое время», — рассказала Мануильская «Известиям».

«Интересно, что в Казани наблюдается всплеск бронирований на 1 мая 2026 года, однако выводы делать рано, так как ближе к майским праздникам ситуация может измениться. Также в топ-10 входят Сочи, Эстосадок, Сириус, Новосибирск, Краснодар, Адлер и Екатеринбург», — говорится в материале.