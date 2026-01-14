Петербург оказался одним из самых популярных направлений для туризма в 2025 году
Санкт-Петербург попал в число лидеров по абсолютному числу семейных путешествий, а отели города стали местом для длительного проживания. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Отелло» по итогам 2025 года.
По данным издания, Петербург занял второе место после Москвы по числу бронирований семей с детьми.
«Северная столица отличилась в категории самых продолжительных бронирований — гости проживали 44 дня в капсульном отеле в Санкт-Петербурге. Дольше туристы проживали только в городском отеле в Люберцах, где остановились (90 дней) и в коттедже в Кабардинке (Краснодарский край) — 46 дней», — говорится в материале.
При этом исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, что некоторые отели Москвы и Петербурга, а также горнолыжный курорт «Роза Хутор» подходят для «сонного туризма» в России.
«В России это "Роза Хутор", ряд отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии и других городах. Часто в этих проектах участвуют и медицинские клиники, что добавляет отдыху профессиональный, оздоровительный подход», — уточнила эксперт.
По ее словам, многие на сегодняшний день многие россияне хотят побыть в тишине. «Сонный туризм» обычно предлагается в сегменте дорогих отелей. Там есть специально подготовленные пространства, где даже стены выкрашены в расслабляющие цвета, предоставляется особое постельное белье и шторы блэкаут.
Осипова посоветовала при выборе отеля обращать внимание на сотрудничество с медицинской клиникой.