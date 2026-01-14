Петербург оказался одним из самых популярных направлений для туризма в 2025 году

14 января 2026, 19:58

Фото: iStock/yulenochekk

Санкт-Петербург попал в число лидеров по абсолютному числу семейных путешествий, а отели города стали местом для длительного проживания. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Отелло» по итогам 2025 года.





По данным издания, Петербург занял второе место после Москвы по числу бронирований семей с детьми.





«Северная столица отличилась в категории самых продолжительных бронирований — гости проживали 44 дня в капсульном отеле в Санкт-Петербурге. Дольше туристы проживали только в городском отеле в Люберцах, где остановились (90 дней) и в коттедже в Кабардинке (Краснодарский край) — 46 дней», — говорится в материале.

«В России это "Роза Хутор", ряд отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии и других городах. Часто в этих проектах участвуют и медицинские клиники, что добавляет отдыху профессиональный, оздоровительный подход», — уточнила эксперт.