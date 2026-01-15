Волков: Новые туристические маршруты не повлияют на турпоток
Национальные туристические маршруты туристический поток не формируют. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что «Золотое кольцо России» станет на 49 городов больше. Туда войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.
«Сами по себе национальные туристические маршруты, которые внесены в национальный проект туризма и гостеприимства, туристический поток не формируют. По ним 3-5 дней или по всем сразу регионам никто не путешествует, но турист или турагент выбирает для себя ключевые объекты показа, объекты питания, объекты размещения», — сказал Чернышенко Общественной Службе Новостей.
Он уточнил, что в каждом городе Золотого кольца создан единый стандарт по навигации, качеству питания и размещения, а также по сопровождению туриста по территории.
Новый формат национальных туристических маршрутов позволит увеличивать доходы в бюджет, а туроператоры смогут вовлечься в этот маршрут, получив размещение и пиар на площадках федеральных СМИ, заключил эксперт.