Волков: Новые туристические маршруты не повлияют на турпоток

15 января 2026, 19:04

Фото: iStock/koromelena

Национальные туристические маршруты туристический поток не формируют. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.





Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что «Золотое кольцо России» станет на 49 городов больше. Туда войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.





«Сами по себе национальные туристические маршруты, которые внесены в национальный проект туризма и гостеприимства, туристический поток не формируют. По ним 3-5 дней или по всем сразу регионам никто не путешествует, но турист или турагент выбирает для себя ключевые объекты показа, объекты питания, объекты размещения», — сказал Чернышенко Общественной Службе Новостей.