20 января 2026, 09:04

Россияне до 14 лет с 20 января могут пересекать границу только по загранпаспорту

Фото: iStock/Ruslanshug

С 20 января несовершеннолетние граждане России не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Для поездок потребуется заграничный паспорт, сообщает миграционная служба МВД РФ.