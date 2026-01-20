С 20 января несовершеннолетние граждане России не смогут выезжать за границу
С 20 января несовершеннолетние граждане России не смогут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Для поездок потребуется заграничный паспорт, сообщает миграционная служба МВД РФ.
Тем не менее, дети старше 14 лет и взрослые россияне могут продолжать путешествовать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.
