Автоэксперт заявил о проведении ямочного ремонта дорог в непогоду

02 июля 2025, 17:25

Автоэксперт подверг критике идею запретить ремонт дорог в непогоду

Фото: Istock/DmyTo

Предложение депутата Госдумы Владимира Плякина о необходимости запрета укладки асфальта во время осадков было подвергнуто критическому разбору. Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто выразил своё недовольство и привёл аргументы.





В разговоре с «Татар-информ», Моржаретто назвал мероприятия, направленные на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в непогоду «мелочами технологий».

Можно делать ямочный ремонт [в непогоду]. Есть современные технологии и ГОСТы», — указал эксперт.