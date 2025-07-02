Автоэксперт заявил о проведении ямочного ремонта дорог в непогоду
Автоэксперт подверг критике идею запретить ремонт дорог в непогоду
Предложение депутата Госдумы Владимира Плякина о необходимости запрета укладки асфальта во время осадков было подвергнуто критическому разбору. Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто выразил своё недовольство и привёл аргументы.
В разговоре с «Татар-информ», Моржаретто назвал мероприятия, направленные на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в непогоду «мелочами технологий».
Можно делать ямочный ремонт [в непогоду]. Есть современные технологии и ГОСТы», — указал эксперт.Следует напомнить, что Владимир Плякин считает, что крайне важно внести изменения в правила, которые разрешают проводить дорожные работы при осадках. По его мнению, асфальтирование целесообразно только в сухую погоду.
Плякин отметил, что данные изменения существенно сэкономят государственные средства из-за снижения количества внеплановых ремонтов.