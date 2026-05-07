Россиянам назвали порядок действия при укусе клеща

07 мая 2026, 10:38

Терапевт Кондрахин: При обнаружении укуса клеща важно быстро обратиться к врачу

В случае обнаружения клеща на теле важно оперативно обратиться в больницу для его удаления и сдать насекомое на лабораторный анализ, чтобы проверить насекомое на наличие возбудителей инфекций. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Он уточнил, что вирус попадает в кровь через 24 часа, поскольку клещ присасывается к коже и в течение суток создает пространство для питания. И только после этого он начинает пить кровь. Как раз в этот момент в организм человека могут попасть опасные инфекционные агенты, провоцирующие серьезные заболевания.



В случае своевременного обнаружения клеща есть шанс избежать инфицирования, даже если он является переносчиком заразы, подчеркнул врач.





«Чем быстрее клещ удален после присасывания, тем ниже вероятность передачи инфекции. После обнаружения кровососущего необходимо обратиться в больницу, чтобы сдать его на лабораторный анализ, который точно покажет наличие возбудителей инфекций на ранней стадии», — отметил Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«На фоне начала сезона активности клещей все больше людей обращаются за прививкой. Особенно активно приходят те, кто планирует поездки в регионы, эндемичные по клещевому энцефалиту. Стойкий иммунитет формируется после двух доз препарата», — пояснила Султанова.