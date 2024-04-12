Россиянам назвали последствия нарушения больничного

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Замдиректора департамента по кадровым услугам экспертной компании Зульфия Юпашевская заявила, что нарушение правил больничного лита может повлечь за собой уменьшение в зарплате.
«Пропуск похода к врачу, неявка в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу неизбежно повлечет за собой уменьшение выплат по бюллетеню», — предупредила в беседе с RuNews24.ru Юпашевская.
Она отметила, что, находясь в больнице, нельзя сбегать или несанкционированно отлучатся из медучреждения. Также рекомендуется являться на выписку в трезвом виде. Все эти факторы фиксируются и могут быть переданы врачом работодателю.
Ранее сообщалось, что в I квартале 2024 года произошёл значительный рост заработных плат у некоторых категорий специалистов.
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Мелисса Тимофеева