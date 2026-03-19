Россиянам назвали повод для лишения человека прописки без его согласия
Выписать человека из квартиры без его согласия можно по решению суда. Об этом сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, передает RT.
Эксперт подчеркнул, что для снятия взрослого человека с регистрационного учета в МВД недостаточно просто подать заявление. Необходимо наличие судебного решения, которое вступило в законную силу и касается выселения или признания человека утратившим право пользования жилым помещением. Кроме того, основаниями для снятия с учета могут стать смерть гражданина, его признание без вести пропавшим или выявление поддельных документов, на основании которых была произведена регистрация.
Русяев пояснил, что в частных квартирах чаще всего просят выписать жильцов при прекращении семейных отношений с собственником. Согласно статье 292 Гражданского кодекса РФ, переход права собственности к новому лицу автоматически прекращает право пользования жилым помещением у членов семьи прежнего владельца, и новый собственник имеет право требовать их выселения, отметил юрист. При этом собственник не может быть выписан из своей же квартиры, даже если другой законный владелец жилья претендует на это, заключил он.
