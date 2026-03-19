Россиянам разъяснили порядок действий при захвате парковочных мест во дворе

19 марта 2026, 17:01

Жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию на соседей, которые самовольно перегородили двор цепями или столбиками. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





В беседе с «Татар-информом» Соловьёв заявил, что первую жалобу нужно направить в организацию, которая обслуживает дом (ТСЖ или ЖЭК).

«Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. Если же установленные столбики ещё и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы — в соответствующую службу», — пояснил эксперт.