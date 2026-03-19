Россиянам разъяснили порядок действий при захвате парковочных мест во дворе
Жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию на соседей, которые самовольно перегородили двор цепями или столбиками. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
В беседе с «Татар-информом» Соловьёв заявил, что первую жалобу нужно направить в организацию, которая обслуживает дом (ТСЖ или ЖЭК).
«Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. Если же установленные столбики ещё и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы — в соответствующую службу», — пояснил эксперт.Юрист предупредил: самостоятельно убирать столбики нельзя. Нарушение лучше зафиксировать на фото — тогда нарушитель после предписания разберёт конструкции сам. Кроме того, Соловьёв напомнил, что земля под домом принадлежит всем собственникам (ст. 36 ЖК РФ), поэтому самовольная установка ограждений незаконна.