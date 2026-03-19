Достижения.рф

Россиянам разъяснили порядок действий при захвате парковочных мест во дворе

Фото: Istock/Isaac Lee

Жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию на соседей, которые самовольно перегородили двор цепями или столбиками. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.



В беседе с «Татар-информом» Соловьёв заявил, что первую жалобу нужно направить в организацию, которая обслуживает дом (ТСЖ или ЖЭК).

«Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. Если же установленные столбики ещё и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы — в соответствующую службу», — пояснил эксперт.
Юрист предупредил: самостоятельно убирать столбики нельзя. Нарушение лучше зафиксировать на фото — тогда нарушитель после предписания разберёт конструкции сам. Кроме того, Соловьёв напомнил, что земля под домом принадлежит всем собственникам (ст. 36 ЖК РФ), поэтому самовольная установка ограждений незаконна.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0