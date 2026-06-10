Россиянам назвали позы для секса в жару, чтобы интим не закончился инсультом

10 июня 2026, 15:58

Сексолог Миллер: лучшими позами для секса в жару являются «ложки» и «наездница»

Фото: iStock/Napadon Srisawang

Секс при жаре +30 °C может превратиться в настоящее испытание. Сексолог Александра Миллер дала несколько советов, как этого избежать.





Так, по ее словам, лучше всего заниматься сексом ночью или ранним утром, чтобы интимная близость не превратилась в «марафон в сауне», а врачам скорой помощи не пришлось ставить диагноз «тепловой удар на радостях». Она также добавила, что не стоит обливаться холодным душем, поскольку в этом случае «эрекция может сказать "до свидания"». Отлично подойдет теплая или прохладная вода.



Миллер призвала на время жары отказаться от «шпагатов и отжиманий от люстры» и заниматься сексом в позе «ложек», когда тела соприкасаются только самыми нужными местами. Кроме того, в этом положении имеется легкий доступ до клитора и нет «миссионерского ада с капающим в глаза потом». Также подойдет поза «наездницы», при этом партнерша должна двигаться не вверх-вниз, а скользить вперед-назад. Кроме того, не стоит пренебрегать и миссионерской позой. Однако лучше положить подушку под поясницу, а ноги — на плечи партнеру или широко раскинуть в стороны. В этом случае мужчина будет опираться на прямые руки и не «висеть над вами мешком».





«И запомните: пот — это не стыдно, но если капля упала с носа партнера прямо вам в глаз — воспринимайте это как комический перформанс. И если в какой-то момент вам показалось, что сердце выпрыгивает не только от страсти, но и от перегрева — сделайте паузу. Обнимитесь голыми мокрыми телами под кондиционером», — отметила Миллер в разговоре с Life.ru.