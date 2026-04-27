Водоканалы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

27 апреля 2026, 19:02

Аварийные бригады водоканалов Московской области перевели в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Илви». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.





Работу систем водоснабжения и водоотведения затронуло отключение электроэнергии в некоторых округах области, поэтому специалисты занимаются оперативным переключением насосного оборудования на водозаборных узлах и канализационных станциях на запасные схемы питания.





«Аварийные бригады заняты также в расчистке территорий водозаборных сооружений и прочих ключевых объектов инфраструктуры от снега и наледи», — отмечается в сообщении.