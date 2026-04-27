В трёх округах Подмосковья восстановили нарушенное снегопадом электроснабжение
Электроснабжение, прерванное из-за снегопада и падения на провода деревьев, полностью восстановили в округах Жуковский, Ленинский и Шатура. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Аварийные работы провели сотрудники компании «Россети — Московский регион».
«В настоящее время в полном объёме свет возвратили в дома жителей Ленинского и Жуковского городских округов и муниципального округа Шатура. В других районах Московской области работа по восстановлению электроснабжения потребителей продолжается», — говорится в сообщении.Основные силы в настоящее время направлены на возобновление подачи электроэнергии в девяти наиболее пострадавших от стихии округах: Богородском, Чехове, Раменском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Балашихе, Домодедове и Ступине.