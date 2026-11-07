Россияне стали чаще ходить в цирк
Продажи билетов в российские цирки выросли на 41% за год. Об этом сообщили «Известия».
Как отметили в «Яндекс Афише», за девять месяцев этого года на платформе и сайтах партнеров продали 473 тысячи билетов на цирковые представления. На Kassir.ru рост составил 18,2% в количестве билетов и 29,4% в денежном выражении.
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с изданием добавил, что только за третий квартал цирк на проспекте Вернадского собрал 150 тысяч зрителей. По его словам, цирковое искусство в стране продолжает набирать обороты, и растущий интерес ощущается не только в продажах билетов, но и в имидже компаний — появляется все больше предложений об интервью, съемках кино и других форматах.
Увеличение посещаемости связывают со стабильной стоимостью билетов и периодической сменой репертуара: в современные шоу все чаще включают традиционные жанры с новыми технологиями, что и привлекает аудиторию.
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