Россиянам назвали правила подготовки к разговору о повышении зарплаты

15 сентября 2025, 18:13

Эксперт Чернова: к разговору о повышении зарплаты стоит подготовиться заранее

Разговор с начальством о повышении зарплаты часто вызывает сложности и у сотрудников, и у работодателей. Об этом предупредила эксперт консалтинговой компании «РР Консалт» Анастасия Чернова.





Эксперт посоветовала заранее продумать ход беседы с руководителем, подготовить аргументы и быть готовым к любому ответу.





«Прежде чем говорить с руководителем о повышении, важно честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы ко всем последствиям такого решения? Бывает, что вместе с желанием повышения появляется и страх: больше зарплата — выше ответственность, сложнее задачи, больше нагрузка», — сказала Чернова в разговоре с «Известиями».

