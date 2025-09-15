Россиянам назвали правила подготовки к разговору о повышении зарплаты
Эксперт Чернова: к разговору о повышении зарплаты стоит подготовиться заранее
Разговор с начальством о повышении зарплаты часто вызывает сложности и у сотрудников, и у работодателей. Об этом предупредила эксперт консалтинговой компании «РР Консалт» Анастасия Чернова.
Эксперт посоветовала заранее продумать ход беседы с руководителем, подготовить аргументы и быть готовым к любому ответу.
«Прежде чем говорить с руководителем о повышении, важно честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы ко всем последствиям такого решения? Бывает, что вместе с желанием повышения появляется и страх: больше зарплата — выше ответственность, сложнее задачи, больше нагрузка», — сказала Чернова в разговоре с «Известиями».
Она добавила, что руководству важно продемонстрировать свои конкретные достижения и цифры. В этом случае можно ожидать положительный результат.
Тем временем юрист Алла Георгиева заявила «Москве 24», что сотрудники имеют право пожаловаться на работодателя, если он ведёт скрытую или необоснованную видеосъёмку.
Специалист отметила, что устанавливать камеры видеонаблюдения в офисе можно, однако этот факт должен быть отражен в документах. Скрытые камеры устанавливать нельзя, тем более в туалетах или в раздевалке.
«В противном случае сотрудник имеет право зафиксировать это на фото или видео, а затем подать жалобу в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и обратиться с иском в суд», — пояснила юрист.
Георгиева уточнила, что сотрудник может выбрать одну или несколько инстанций.