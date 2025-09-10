Россиянам рассказали о преимуществах для работающих пенсионеров

10 сентября 2025, 14:07

Эксперт Митрофанова: работающие пенсионеры могут брать дополнительный отпуск

Фото: iStock/shironosov

Работающие пенсионеры имеют право взять оплачиваемые выходные для прохождения диспансеризации, а также дополнительный неоплачиваемый отпуск. Об этом рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.





Она пояснила, что пенсионеры, которые приняли решение продолжать свою трудовую деятельность имеют те же права, что и остальные сотрудники, однако, кроме основного оплачиваемого отпуска, им еще можно брать дополнительный, но без сохранения зарплаты.





«Трудовой кодекс разрешает ежегодно уходить в него на 14 календарных дней, а при наличии инвалидности — на 60. Ветераны боевых действий вправе взять отпуск за свой счет на срок до 35 календарных дней, а основной использовать в удобное для них время, вне зависимости от графика», — отметила Митрофанова в разговоре с «Москвой 24».

«В среднем страховая пенсия в 2025 году составляет около 23 тысяч рублей, а социальная — порядка 8-10 тысяч рублей в зависимости от региона и установленных надбавок. Это значит, что полностью без пенсии человек не останется, но социальная выплата значительно ниже», — уточнил Якубовский.

