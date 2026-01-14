В Минздраве опровергли сообщения о закрытии роддомов по всей России
Внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг слухи о закрытии роддомов. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что в России активно открывают новые перинатальные центры и акушерские стационары. Например, в Казани заработал городской перинатальный центр на базе 7-й городской больницы. В Москве открылся аналогичный центр в клинике Коммунарки.
Климов отметил, что количество новых родильных домов будет только расти. Специализированная помощь станет доступнее и качественнее для будущих матерей. Мошеннические слухи о закрытии учреждений не соответствуют действительности. Страна продолжает развивать систему охраны здоровья, обеспечивая поддержку женщинам в период беременности и родов.
