В РСТ рассказали о мошенничестве с бронированием туров через чаты
В последние месяцы участились случаи мошенничества в туристической сфере. Об этом пишет РИА Новости.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал, что «посредники» активно предлагают бронирование туров через чаты и закрытые группы в мессенджерах. Эти схемы становятся все более распространенными.
Мошенники могут некоторое время предоставлять услуги, а затем исчезают с собранными деньгами. Обычно рост таких случаев наблюдается в праздничные периоды и во время высокого сезона. Ежегодно фиксируют множество инцидентов, которые заканчиваются уголовными делами.
Эксперт рекомендует проявлять осторожность при выборе предложений с сильно заниженными ценами. Если стоимость тура ниже рыночной на 20-30%, это должно вызывать подозрения. Будьте внимательны, чтобы избежать неприятных ситуаций во время планирования отдыха.
