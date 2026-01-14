В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам к 2027 году

14 января 2026, 03:07

Буцкая: В 2027 году размер пособия по беременности может превысить миллион рублей

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России может превысить один миллион рублей к 2027 году. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.





При этом парламентарий напомнила, что согласно утверждённому бюджету на предстоящий трёхлетний период, предельная сумма выплаты в текущем году составит 955 836 рублей.





«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции», — добавила она.