В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам к 2027 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам в России может превысить один миллион рублей к 2027 году. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.
При этом парламентарий напомнила, что согласно утверждённому бюджету на предстоящий трёхлетний период, предельная сумма выплаты в текущем году составит 955 836 рублей.
«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции», — добавила она.
