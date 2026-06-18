Россиянам назвали причины приостановки выплаты пенсий
В некоторых случаях россиянам могут приостановить выплату пенсий – соответствующие обстоятельства четко прописаны в ФЗ «О страховых пенсиях». Об этом в разговоре с RT сообщил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.
Среди причин, по которым могут приостановить выплату пенсий, эксперт назвал неявку инвалида для переосвидетельствования. Оно проводится на основании медико-социальной экспертизы, и если инвалид не явится в назначенный срок, начисление пенсии приостанавливается на три месяца, начиная с первого числа месяца, следующего за истечением указанного срока.
Еще одна причина — отсутствие подтверждения об обучении студента или несовершеннолетнего, получающего выплаты по потере кормильца. Это касается студентов-очников и несовершеннолетних, которым исполнилось 18 лет, уточнил Балынин.
Если обстоятельства, из-за которых была приостановлена выплата пенсии и фиксированной выплаты к ней, будут устранены, выплаты возобновятся, отметил эксперт. Чтобы возобновить начисление пенсий, необходимо обратиться в орган, ответственный за пенсионное обеспечение, с соответствующими документами и заявлением, заключил специалист.
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