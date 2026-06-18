Россиянам назвали причины приостановки выплаты пенсий

18 июня 2026, 10:31

Доцент Балынин: выплата пенсий может приостановиться в определенных случаях

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В некоторых случаях россиянам могут приостановить выплату пенсий – соответствующие обстоятельства четко прописаны в ФЗ «О страховых пенсиях». Об этом в разговоре с RT сообщил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.