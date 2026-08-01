Онколог предупредил россиян о научно доказанной связи алкоголя и пяти видов рака
Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака. Об этом сообщил хирург, онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский, передает «Лента.ру».
По словам медика, употребление алкоголя может повышать риск развития колоректального рака. Колосовский объяснил, что это связано с тем, что алкоголь вызывает воспаление и изменяет микрофлору кишечника.
Согласно мировым исследованиям, алкоголь также связан с раком поджелудочной железы. Одним из возможных механизмов этого является преждевременная активация пищеварительных ферментов в органе, что приводит к самоперевариванию поджелудочной железы.
Онколог отметил, что существует научно подтверждённая связь между алкоголем и раком пищевода. При чрезмерном употреблении спиртного железы в стенках пищевода начинают выделять много слизи, а затем атрофируются, что способствует перерождению здоровых тканей. Аналогичным образом алкоголь может вызывать рак ротовой полости и глотки, добавил врач.
Колосовский также указал, что ацетальдегид, продукт распада алкоголя, повреждает ДНК и вызывает хромосомные перестройки, что является одной из основных причин онкологических заболеваний.
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