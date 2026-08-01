Онколог предупредил россиян о научно доказанной связи алкоголя и пяти видов рака

01 августа 2026, 18:14

Онколог Колосовский: Алкоголь повышает риск рака поджелудочной железы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Научно доказано, что употребление алкоголя повышает риск развития пяти видов рака. Об этом сообщил хирург, онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский, передает «Лента.ру».