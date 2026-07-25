Россиянам назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Холодильник действительно помогает продлить срок хранения продуктов, но далеко не все продукты выигрывают от низких температур. Об этом сообщила «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.
Один из самых известных примеров — помидоры. При низких температурах разрушаются вещества, отвечающие за их аромат и вкус, а мякоть становится менее упругой. Если томаты ещё не полностью созрели, хранение в холодильнике практически останавливает этот процесс, отметила специалист.
По ее словам, картошка тоже не любит холод. Когда температура опускается ниже +6 °C, часть крахмала превращается в сахар. В результате картошка становится слаще, а при жарке темнеет быстрее. Также меняется её текстура и вкус.
Эксперт предупредила, что хранить репчатый лук в холодильнике не стоит. Во влажном воздухе он размягчается, начинает прорастать и покрывается плесенью. Однако очищенный или разрезанный лук нужно убрать в холодильник в герметичном контейнере.
Чеснок лучше всего хранить в сухом, тёмном и хорошо проветриваемом месте. В холодильнике он теряет плотность, может прорасти и становится более подвержен плесени, заключила Джабакова.
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