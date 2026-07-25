Россиянам назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

25 июля 2026, 10:10

Преподаватель Джабакова: в холодильнике нельзя хранить помидоры, картошку и лук

Фото: iStock/M-Production

Холодильник действительно помогает продлить срок хранения продуктов, но далеко не все продукты выигрывают от низких температур. Об этом сообщила «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.