Стало известно, почему человек может годами скрывать отношения

25 июля 2026, 09:04

Врач Калюжная: человек может скрывать отношения из-за страха осуждения

Фото: iStock/JenAphotographer

Человек может скрывать свои отношения из-за неуверенности в партнере, болезненного опыта, страха осуждения или даже параллельной личной жизни. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психиатр, психиатр-нарколог, основатель сети «Клиника доктора Калюжной» Марина Калюжная.