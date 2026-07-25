Стало известно, почему человек может годами скрывать отношения
Человек может скрывать свои отношения из-за неуверенности в партнере, болезненного опыта, страха осуждения или даже параллельной личной жизни. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психиатр, психиатр-нарколог, основатель сети «Клиника доктора Калюжной» Марина Калюжная.
Когда партнера скрывают годами, не стоит утешать себя тем, что он просто скрытный человек. Важно помнить, что конфиденциальность — это одно, а постоянное утаивание информации в отношениях может вызывать тревогу, стыд и ощущение собственной незначимости, отметила эксперт.
По её словам, если партнёр годами не разрешает звонить, скрывает переписку и не приглашает на семейные мероприятия, его скрытность может быть способом контроля. Второй человек начинает испытывать беспокойство и неуверенность в себе. Такое поведение со стороны «скрытного» возлюбленного может привести к разрушению отношений, подчеркнула Калюжная.
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