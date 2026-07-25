Синоптик рассказала, когда прекратятся дожди в Московском регионе

25 июля 2026, 09:46

Синоптик Макарова: Дожди прекратятся в столичном регионе в следующие выходные

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Небольшое потепление прогнозируется в Московском регионе к следующим выходным. Об этом заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.