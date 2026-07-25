Синоптик рассказала, когда прекратятся дожди в Московском регионе
Небольшое потепление прогнозируется в Московском регионе к следующим выходным. Об этом заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Согласно ее мнению, есть вероятность, что предстоящие выходные, завершающие пик летнего сезона (когда температура воздуха достигает своих максимальных значений), принесут более устойчивую погоду благодаря тому, что циклон сменится солнечным антициклоном. После полудня температура поднимется до 24-29 градусов, несмотря на продолжающийся северный ветер, отметила Макарова.
По её словам, ночи также будут тёплыми, с температурой 12-17 градусов. Дожди, вероятно, прекратятся к этому времени, заключила синоптик.
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