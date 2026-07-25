В Роскачестве перечислили признаки небезопасной еды из доставок

25 июля 2026, 07:34

Роскачество: Неприятный запах еды из доставки — сигнал, что блюдо испортилось

Фото: iStock/Pineapple Studio

Посторонний и неприятный запах готовой еды из доставки — сигнал, что блюдо испортилось. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».