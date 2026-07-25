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В Роскачестве перечислили признаки небезопасной еды из доставок

Роскачество: Неприятный запах еды из доставки — сигнал, что блюдо испортилось
Фото: iStock/Pineapple Studio

Посторонний и неприятный запах готовой еды из доставки — сигнал, что блюдо испортилось. Об этом сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает «Лента.ру».



Основная угроза при доставке — это нарушение так называемой «холодовой цепи». Если горячие блюда остывают, а охлажденные продукты нагреваются в процессе транспортировки, в них начинают активно размножаться патогенные микробы. По словам Спеценко, горячий суп должен быть горячим, а не теплым, а охлажденный салат — ощутимо прохладным.

Кроме того, эксперт подчеркнула важность проверки состояния упаковки. Наличие сильных вмятин, разрывов, следов подтеков или вздутых крышек может указывать на разгерметизацию и возможное загрязнение продукта.

Также Спеценко обратила внимание на изменения в текстуре продуктов. Нехарактерная липкость, появление слизи или расслоение соусов являются явными признаками порчи. Специалист отметила, что при обнаружении любого из этих признаков следует отказаться от употребления продукта.

Екатерина Коршунова

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