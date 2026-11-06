Россиянам назвали продукты, которые выгоднее купить к Новому году заранее
К новогоднему столу стоит готовиться заранее и постепенно: такой подход поможет сэкономить деньги, время и нервы. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.
Он рекомендует составить меню и разбить список покупок на три этапа: сейчас, за неделю и за день или два до праздника. Раньше всего следует приобретать консервы, деликатесы и бакалею. Речь идёт о продуктах, которые не портятся и не занимают много места в холодильнике. К ним относятся, например, майонез, масло, крупы, чай и кофе. В список также входят конфеты, орехи и сухофрукты.
Алкоголь стоит брать заранее, если он точно будет на столе: ожидается рост цен на спиртное примерно на 8–10%. Красную икру, которую часто покупают к празднику, тоже лучше приобрести до декабрьского ажиотажа.
Свежие овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты покупать впрок не стоит — они быстро портятся. Готовые салаты, нарезки и выпечку также лучше оставить на последние дни перед праздником.
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