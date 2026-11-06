Россиянам назвали продукты, которые выгоднее купить к Новому году заранее

06 ноября 2026, 03:00

Экономист Перепелкин: Консервы и деликатесы следует купить к Новому году заранее

Фото: iStock/Ольга Симонова

К новогоднему столу стоит готовиться заранее и постепенно: такой подход поможет сэкономить деньги, время и нервы. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.