В Кабардино-Балкарии умер один из шести пострадавших в ДТП с двумя автомобилями
В Кабардино-Балкарии скончался один из шести человек, пострадавших в ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики».
Авария произошла поздним вечером 5 ноября на автодороге «Аргудан — Александровское» в Лескенском районе. Там лоб в лоб столкнулись две «Лады Приоры». В канале «Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии» уточнили, что после ДТП в больницу с травмами разной степени тяжести доставили обоих водителей и четырёх пассажиров, включая подростка.
Отмечается, что региональная прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии — сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют причины случившегося. Кроме того, по последней информации, один из водителей умер от травм, несовместимых с жизнью.
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