В Кабардино-Балкарии умер один из шести пострадавших в ДТП с двумя автомобилями

06 ноября 2026, 00:25

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии»/@channel_gibddkbr07

В Кабардино-Балкарии скончался один из шести человек, пострадавших в ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики».