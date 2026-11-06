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В Кабардино-Балкарии умер один из шести пострадавших в ДТП с двумя автомобилями

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии»/@channel_gibddkbr07

В Кабардино-Балкарии скончался один из шести человек, пострадавших в ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики».



Авария произошла поздним вечером 5 ноября на автодороге «Аргудан — Александровское» в Лескенском районе. Там лоб в лоб столкнулись две «Лады Приоры». В канале «Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии» уточнили, что после ДТП в больницу с травмами разной степени тяжести доставили обоих водителей и четырёх пассажиров, включая подростка.

Отмечается, что региональная прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии — сейчас на месте работают специалисты, которые выясняют причины случившегося. Кроме того, по последней информации, один из водителей умер от травм, несовместимых с жизнью.

Мария Моисеева

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