Россиянам назвали пять мифов об алиментах, которые обходятся дорого
Юрист Чирикова: алименты взыскивают не только после развода и не только с отцов
Старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова опровергла пять мифов об алиментах.
В беседе с RT специалист назвала первый миф: алименты взыскивают только после развода. По её словам, статья 80 СК РФ позволяет подать заявление и в браке, если второй родитель не участвует в расходах.
«Второй миф касается незарегистрированных отношений. Ребёнок, рождённый вне брака, имеет те же права. Сначала устанавливается отцовство — добровольно через ЗАГС либо через суд с экспертизой ДНК, затем взыскиваются алименты», — отметила Ольга.Третий миф: обязательно идти в суд. По словам Чириковой, родители вправе заключить нотариальное соглашение — оно имеет силу исполнительного листа. Четвёртый миф: платят только отцы. Специалист заявила, что закон возлагает равную обязанность на обоих родителей, и отец может взыскать алименты с матери.
Пятый миф: лишение родительских прав освобождает от выплат. По словам юриста, статья 71 СК РФ сохраняет эту обязанность. С 25 мая 2025 года злостных неплательщиков вносят в открытый реестр приставов, исключают — после погашения долга.