Россиянам назвали пять мифов об алиментах, которые обходятся дорого

18 июля 2026, 17:32

Юрист Чирикова: алименты взыскивают не только после развода и не только с отцов

Фото: Istock/designer491

Старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова опровергла пять мифов об алиментах.





В беседе с RT специалист назвала первый миф: алименты взыскивают только после развода. По её словам, статья 80 СК РФ позволяет подать заявление и в браке, если второй родитель не участвует в расходах.

«Второй миф касается незарегистрированных отношений. Ребёнок, рождённый вне брака, имеет те же права. Сначала устанавливается отцовство — добровольно через ЗАГС либо через суд с экспертизой ДНК, затем взыскиваются алименты», — отметила Ольга.