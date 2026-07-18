Сооснователь Pink Floyd Уотерс выразил сожаление, что не может смотреть RT в США
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы музыкант затронул тему доступа к российским СМИ в Соединённых Штатах.
Уотерс признался, что испытывает глубокое сожаление из-за того, что лишился возможности смотреть телеканал RT.
«Обидно до глубины души, что не могу больше смотреть RT, потому что его [в США] запретили», — заявил он.При этом композитор отдельно отметил, что считает необходимым выстраивать диалог и работать с Россией. Он добавил, что относится к русским с симпатией и называет их хорошими людьми. По его словам, сотрудничество с российской стороной остаётся важным направлением, несмотря на текущую политическую ситуацию.