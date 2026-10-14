ВЦИОМ выяснил, сколько россиян живут в арендованном жилье
Большинство россиян — 86% — живут в квартирах и домах, которые принадлежат им или членам их семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, сообщает «Москва 24».
Арендуют жильё у частных лиц 6% респондентов или их родственников. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше и достигает 14%.
Доля россиян, живущих в собственном жилье или у близких, зависит от возраста. Среди граждан от 18 до 24 лет таких 70%, а среди людей старше 60 лет — 96%.
В ближайшие пять лет начинать снимать жильё для постоянного проживания не планируют 88% опрошенных. Только 4% хотели бы стать арендаторами уже в 2026 году.
Среди тех, кто сейчас снимает жильё, 20% планируют оставаться в нём не более года, 23% — от одного до трёх лет, а 10% — от четырёх до пяти лет. Ещё 22% рассчитывают арендовать жильё пять лет и дольше.
Главным условием для более длительной аренды 51% опрошенных арендаторов назвали гарантии неизменной стоимости жилья или понятные правила повышения платы не чаще одного раза в год. Возможность выкупить квартиру после аренды важна для 50% респондентов. Высокое качество жилья и дополнительное обслуживание отметили 34%, а скидку на аренду — 31%.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проходил 14–15 августа. В нём участвовали 1 239 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность исследования с вероятностью 95% составляет 3,1%.
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