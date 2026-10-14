ВЦИОМ выяснил, сколько россиян живут в арендованном жилье

14 октября 2026, 12:56

ВЦИОМ: 86% россиян живут в собственном жилье или у родственников

Фото: istockphoto / marchmeena29

Большинство россиян — 86% — живут в квартирах и домах, которые принадлежат им или членам их семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, сообщает «Москва 24».