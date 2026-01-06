В РПЦ объяснили, как правильно провести Рождество и что следует подарить близким

06 января 2026, 06:44

Протоиерей Потокин: Самым ценным подарком на Рождество Христово будут добрые дела

Фото: iStock/manaemedia

Самыми ценными подарками на Рождество Христово и в последующие cвятки будут добрые дела, а важнейшим событием является участие в праздничном богослужении. Такое мнение высказал в интервью с РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин.





Он подчеркнул для верующих первостепенное значение духовной подготовки и присутствия на рождественской службе. Это поможет глубже прочувствовать праздник и «стать участником всех тех событий, о которых читают в Евангелии».



По словам священнослужителя, прекрасным рождественским даром может стать внимание, доброе слово или время, проведенное с близкими, а также конкретная помощь одинокому человеку.





«Например, купить подарок пожилому человеку, который живет в доме престарелых, одинокому человеку с инвалидностью», — добавил протоиерей.

«Хочется пожелать радости. Не веселья, а такой подлинной радости, когда ты хочешь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе эту жизнь. За то, что Он давал возможности применить себя как-то в этой жизни. За близких людей, с которыми ты общаешься», — заключил он.