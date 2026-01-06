В РПЦ объяснили, как правильно провести Рождество и что следует подарить близким
Самыми ценными подарками на Рождество Христово и в последующие cвятки будут добрые дела, а важнейшим событием является участие в праздничном богослужении. Такое мнение высказал в интервью с РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин.
Он подчеркнул для верующих первостепенное значение духовной подготовки и присутствия на рождественской службе. Это поможет глубже прочувствовать праздник и «стать участником всех тех событий, о которых читают в Евангелии».
По словам священнослужителя, прекрасным рождественским даром может стать внимание, доброе слово или время, проведенное с близкими, а также конкретная помощь одинокому человеку.
«Например, купить подарок пожилому человеку, который живет в доме престарелых, одинокому человеку с инвалидностью», — добавил протоиерей.Большой упор здесь следует делать на теплое отношение к другим людям.
Протоиерей Михаил Потокин также отметил, что в предпраздничной суете не стоит чрезмерно увлекаться кулинарной подготовкой, ведь главная ценность застолья — в радостном общении.
«Хочется пожелать радости. Не веселья, а такой подлинной радости, когда ты хочешь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе эту жизнь. За то, что Он давал возможности применить себя как-то в этой жизни. За близких людей, с которыми ты общаешься», — заключил он.Напомним: праздник Рождества Христова, который отмечается 7 января, завершает сорокадневный строгий пост и открывает период святочных гуляний. Ночная праздничная литургия остается главной и неотъемлемой традицией этого дня.